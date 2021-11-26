Сидел среди бананов: в популярной торговой сети обнаружили самого ядовитого паука в мире

Согласитесь, редко кто задумывается о возможных укусах ядовитых насекомых или пауков совершая покупки в супермаркетах. Казалось бы, это не джунгли и даже не экзотический рынок. Супермаркеты крупных торговых сетей – это максимальная цивилизация, порядок и чистота. Но оказывается, что не всегда. Опасность может ожидать там, где ее больше всего не ждешь.





К примеру, в ящике с бананами. Молодой человек, выбирая связку бананов, заметил на одном из них странный кокон из паутины, из которого выглядывала лапа паука. Покупатель сфотографировал это зрелище и передал находку работникам супермаркета. Впоследствии оказалось, что на банане был живой паук – один из самых ядовитых в мире.

Все происходило в супермаркете торговой сети Tesco

Инцидент произошел не в Украине, а в английском городе Истборн. Однако такое может произойти где угодно, ведь речь о так называемом “банановом” пауке, который может мигрировать по всему миру вместе со свежими бананами.

Паук очень опасен, ведь от его укуса резко поднимается давление, начинается сильный озноб, осложненное дыхание и болезненная неконтролируемая эрекция у мужчин. Нередко после укусов люди попадают в больницу и даже реанимацию.

В Англии это уже не первый случай, когда люди обнаруживали среди продуктов данного паука. Несколько лет назад паук укусил шеф повара одного из английских пабов. Тот нашел его среди продуктов и захотел выбросить, думая, что существо мертвое. Но оказалось, что паук жив. Пострадавший рассказал, что укус очень болезненный, а последствия очень плачевны. Мужчине пришлось несколько дней провести под наблюдением медиков.

К счастью, в Украине подобных случаев не было, однако к бананам в супермаркетах рекомендуем присматриваться внимательнее.