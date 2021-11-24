Украинских туристов не захотели поселить в Египте: обвиняют Join UP

Несмотря на то, что весь мир в плену пандемии, туристические поездки никто не отменял. Украинцы почти беспрепятственно летали целое лето в Турцию, отдыхали и продолжают отдыхать на море в Египте и в ряде других стран, которые рады нашим туристам.





Но оказывается обрадоваться вам могут не везде. Туристы из Львова попали в очень странную ситуацию в одной из египетских гостиниц. Львовяне уверены, такая ситуация возникла потому, что гостиница в плохих отношениях с туроператором Join UP и поэтому сознательно отыгрывается на всех туристах, которые бронировали тур через этого оператора.

Девушку не хотели поселить заранее в номер

О своем возмущении ситуацией, которая произошла, написала в социальных сетях львовянка по имени Марта, которая 20 ноября полетела в солнечный Египет.

Туристка забронировала тур в одном из львовских представительств Join UP. Рейс оказался ночным, так что задолго до рассвета туристка уже была в отеле. По мнению Марты, за дополнительную оплату туристов должны поселять и не заставлять ждать их вплоть до обеда, но администрация гостиницы на отрез отказалась это делать.

Насторожило то, что других туристов селили практически моментально, а на прилетевших с помощью Join UP принципиально не обращали внимание.

Далее, было абсурдное продолжение истории, когда в конце концов утром туристов поселили в номер с ужасными условиями. Чтобы получить нормальный апартамент, указанный в их путевке, отдыхающие должны были доплатить 250 долларов. Ситуация действительно неприятная, однако как заявляют представители Join UP, ее можно избежать если договариваться раньше времени.

Туроператор прокомментировал инцидент

Оказывается, если вы знаете, что в отель вы попадете ночью, нужно заблаговременно говорить оператору о желании заселиться вне стандартного времени. Да, это стоит дополнительные деньги, однако никаких проблем со временем не возникнет и спать в холле не придется. В данном случае никаких подобных договоренностей не звучало.

Информацию о плохих отношениях с египетскими гостиницами в Join UP опровергли.