Українських туристі не захотіли поселити в Єгипті: звинувачують Join UP

Попри те, що весь світ в полоні пандемії, туристичні поїздки ніхто не скасовував. Українці майже безперешкодно літати ціле літо у Туреччину, відпочивали та продовжують відпочивати на морі у Єгипті, та в ряді інших країн, які раді нашим туристам.





Та виявляється зрадіти вам можуть не всюди. Туристи зі Львова потрапили у дуже дивну ситуацію в одному з єгипетських готелів. Львів’яни впевнені, така ситуація виникла тому, що готель в поганих стосунках із туроператором Join UP і через це свідомо відіграється на усіх туристах, які бронювали тур через цього оператора.

Дівчину не хотіли поселити завчасно у номер

Про своє обурення ситуацією, яка трапилася написала у соціальних мережах львів’янка на ім’я Марта, котра 20-го листопада полетіла у сонячний Єгипет. Туристка забронювала тур в одному із львівських представництв компанії Join UP. Рейс виявився нічним, тож задовго до світанку туристка вже була у готелі.

На думку Марти, за додаткову плату туристів мали б поселяти і не змушувати чекати їх аж до обіду, але адміністрація готелю навідріз відмовилася це робити. Насторожило те, що інших туристів селили практично моментально, а на тих, хто прилетів з допомогою Join UP принципово не звертали увагу. Далі, було абсурдне продовження історії, коли врешті зранку туристів поселили в номер з жахливими умовами. Щоб отримати нормальні апартаменти, які були зазначені у їхній путівці, відпочиваючі мали доплатити 250 доларів. Ситуація й справді неприємна, однак як заявляють представники Join UP, її можна уникнути якщо домовлятись завчасно.

Туроператор прокоментував інцидент

Виявляється, якщо ви знаєте, що у готель ви потрапите вночі, потрібно завчасно говорити оператору про бажання заселитися поза стандартним часом. Так, це коштує додаткові гроші, однак жодних проблем згодом не виникне і спати в холі не доведеться. У даному випадку, жодних подібних домовленостей не звучало. Інформацію про погані стосунки з єгипетськими готелями у Join UP спростували.