Стало відомо, на яку пенсію у майбутньому розраховуватиме сучасна молодь: цифри дивують

В Україні пенсію можуть отримувати лише ті, хто протягом життя дотримувався кількох умов: був офіційно працевлаштований та сплачував спільно з роботодавцем страхові внески.





Раніше з цим проблем не було, адже покоління яке народилося у 50-х, 60-х, чи 70-х роках у більшості працевлаштовувалося на роботі за трудовою книжкою. Ба більше, люди працевлаштовувалися на ту чи іншу вакансію одразу ж після отримання диплому та працювали на одному місці роботи до самої пенсії.

Зараз подібне зустрічається в рази рідше. Серед сучасної молоді вакансії де платять мінімальну зарплату популярністю не користуються. Більшість тих, хто народився у 80-х та 90-х зараз працюють за кордоном, або у приватних фірмах, де зарплату отримують у конверті. Що ж чекає це покоління на пенсії? Нічого хорошого.

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В уряді бачать та розуміють, що проблема справді існує. Все більше людей відмовляються від стажу в користь хоч і не офіційної, але в рази вищої зарплати. Про майбутню пенсію не думають зовсім, мовляв ще рано. Однак час злетить і все, на що зможуть розраховувати майбутні пенсіонери — це соціальна допомога, яка в рази менша від мінімальної пенсії.

Щоб дати українцям шанс трішки змінити цей сумний розвиток подій, Уряд хоче створити спеціальні організації. Такі собі аналоги Пенсійних фондів, куди громадяни самостійно вноситимуть страховий внесок, тим самим заробляючи собі пенсію. Очікується, що денний внесок становитиме 2 долари. Сплачуватимуть його порівну роботодавці та працівники. Висвітлюються плани, що система запрацює через 2-3 роки.

Тим, хто не хоче думати про майбутнє, рекомендують зайти на сайт Пенсійного фонду та у спеціальному калькуляторі розрахувати свою приблизну пенсію. Розробники цього калькулятора заявляють, багатьох цифра, яка з’являється на екрані моментально приводить в тонус і змушує замислитись.