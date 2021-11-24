Стало відомо, чому на Одещені на берег викинулось мільйони медуз

Цього разу сильний шторм виніс на узбережжя Одеської області величезну кількість медуз. Так звані корнероти вже не перший рік не дають спокою. Від їх нашестя постраждав Національний природний заповідник «Тузловські лимани». Зараз береги усіяні тонами мертвих медуз. «Виглядає це жахливо і запах характерний» — так кажуть працівники парку.





Екологи розповіли, що сталося в парку

Іван Русєв — співробітник парку та український еколог прокоментував ситуацію, що склалася. За його словами, шторм нечасто змінює берегову зону на лиманах. Цього разу море хвилювалося дійсно дуже сильно. Вода не тільки може змити кілька метрів піщаного пляжу. Море може викинути на берег тони водоростей, черепашок і звичайно медуз.

Корнероти — ті самі медузи, які боляче жалять. Вони бувають різних розмірів, у вазі можуть досягати 5 кг. Зазвичай під час шторму вони відпливають якомога далі від берега та намагаються залягти на дно. Але, якщо шторм дуже сильний, істоти просто не можуть чинити опір стихії. Вода їх розбиває об морське дно, розриває та викидає на берег. Таким чином море природно самоочищується.

Зараз берег національного парку завалений мільйонами цих істот. Корнероти загинули, і від них йде характерний запах. Доцільно розчистити берег, але на це потрібно багато техніки та часу. Та й до того ж незрозуміло, куди подіти медуз. У такій великій кількості в акваторіях Чорного та Азовського морів вони з’явилися всього лише пару років тому.

Куди їх везти, що з ними робити — досі незрозуміло. Медуз не їдять птахи та риби. Хіба що морський планктон може їх переробляти. Працівники парку вже розпочали збирання. Однак більшість медуз морська вода перетворить в частину харчового ланцюжка для креветок.