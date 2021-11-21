Вночі пройшла купа транзакцій: клієнтка monobank залишилась без грошей

Останнім часом почастішали випадки крадіжок грошей із карток українців. При цьому шахраї викрадають гроші не одномоментно, а великою кількістю переказів. Саме в цю ситуацію потрапила одна клієнтка Monobank, яка написала про це на порталі «Мінфін».





Витрата грошей шахраями

За словами українки, її черговий ранок аж ніяк не був добрим. Прокинувшись і взявши до рук телефон, вона зауважила, що вночі через її картку MonoBank пройшло дуже багато транзакцій, після чого грошей на ній не залишилося. Суми транзакцій були різними — від кількох гривень до тисячі та більше. Оплати були здійснені в різних онлайн-магазинах і сервісах, включаючи Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive та інші.

Найбільше українку засмутив, окрім втрати грошей, той факт, що банк жодного разу не запросив підтвердження жодної з транзакцій. При цьому вона сама в Києві не може здійснити оплату навіть на триста гривень. Все, що їй змогли порадити, — це написати в поліцію заяву, де вона розглядатиметься до шістдесяти днів.

Українка справедливо обурюється, чому банк, який позиціонує себе як сучасний і модний, не перевіряє жодних справді сумнівних транзакцій і не блокує їх, а також як можна спати спокійно, якщо існує небезпека, що вранці ти прокинешся без жодної копійки на рахунку.

Як ми писали раніше, трапляються також і списання грошей через збої. Протягом цілого дня у потерпілого чоловіка, наприклад, не запускався додаток Monobank. Він написав у техпідтримку, проблема вирішилася лише через два дні. Зайшовши до програми, чоловік побачив, що в нього зникли всі гроші з картки – близько десяти тисяч гривень. Про це він, що цілком логічно, написав у службу підтримки клієнтів. Фахівці послалися на збій і пообіцяли повернути гроші за тиждень, проте пішов уже третій тиждень, а грошей все немає, як і не було.