Карту клиента ПриватБанка мошенники привязали к Google и Facebook и украли деньги

Недавно на популярном портале «Минфин» появилось сообщение от украинца, который обоснованно, как он считает, обвиняет ПриватБанк в сливе данных клиентов. Что же с ним случилось?





Слив данных и потеря денег

По словам украинца, 5 ноября, когда он ехал в трамвае, он внезапно получил два сообщения от ПриватБанка. В них было сказано, что он неправильно ввел CVV-код, а также была указана инструкция, как сделать это правильно. Это было уже подозрительно, так как мужчина нигде никаких кодов не вводил.

В дальнейшем выяснилось, что мошенники привязывали карту украинца к Google-платежам. После двух первых неудачных попыток у них все пошло удачнее. Они смогли узнать все банковские данные и ввести их, после чего списали через Google на Facebook 12 раз по 0,99$ т. е. по 26,19 грн., две транзакции в минуту. Мужчина пожаловался в полицию, оформил претензию на возврат средств и в Google, и в ПриватБанк.

В итоге обе компании отказали в возврате средств, так как якобы не обнаружили признаков мошеннических действий. Более того, ПриватБанк ответил, что мужчина сам привязал свою карточку и сам разрешил списывать у него деньги без предупреждения. Также банк расследует только воровство 150 гривен или больше единовременно. Такие сообщения уже были — мошенники специально списывают крупные суммы небольшими порциями. Скриншот мы прилагаем.

По словам представителей банка, украинец, возможно, попросту не заметил сам, как дал свои данные где-то на сомнительном сайте. Поэтому главное правило финансовой безопасности — не оставлять данные карты нигде, кроме проверенных сервисов, с которых они не утекают. Это именно тот случай, когда «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Необходимо тщательно следить за тем, какие данные и где вы указываете.