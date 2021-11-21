Карту клієнта ПриватБанку шахраї прив’язали до Google та Facebook і вкрали гроші

Нещодавно на популярному порталі Мінфін з’явилося повідомлення від українця, який обґрунтовано, як він вважає, звинувачує ПриватБанк у зливі даних клієнтів. Що ж сталося з ним?





Злив даних та втрата грошей

За словами українця, 5 листопада, коли він їхав трамваєм, він раптово отримав два повідомлення від ПриватБанку на свою гугл-пошту. У них було сказано, що він неправильно ввів CVV-код, а також було вказано інструкцію, як зробити це правильно. Це було вже підозріло, бо чоловік ніде жодних кодів не вводив.

Надалі з’ясувалося, що шахраї прив’язували карту українця до Google-платежів. Після двох перших невдалих спроб в них все пішло успішно. Вони змогли дізнатися всі банківські дані та ввести їх, після чого списали через Google на Facebook 12 разів по 0,99 $, тобто по 26,19 грн., дві транзакції за хвилину. Чоловік поскаржився в поліцію, оформив претензію на повернення коштів і в Google, і в ПриватБанк.

У результаті обидві компанії відмовили у поверненні коштів, оскільки нібито не виявили ознак шахрайських дій. Більше того, ПриватБанк відповів, що чоловік сам прив’язав свою картку і дозволив списувати в нього гроші без попередження. Також банк розслідує лише викрадення 150 гривень чи більше одноразово. Такі повідомлення вже були — шахраї спеціально списують великі суми невеликими порціями. Скріншот ми додаємо.

За словами представників банку, українець, можливо, просто не помітив сам, як дав свої дані десь на сумнівному сайті. Тому головне правило фінансової безпеки — не залишати ці карти ніде, крім перевірених сервісів, з яких вони не витікають. Це саме той випадок, коли «порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих». Необхідно ретельно стежити за тим, які дані та де саме ви вказуєте – це найкращий захист.