Ночью прошла куча транзакций: клиентка monobank осталась без денег

В последнее время участились случаи воровства денег с карточек украинцев. При этом мошенники похищают средства не одномоментно, а большим количеством переводов. Так, именно в эту ситуацию попала одна клиентка Monobank, которая написала об этом на портале «Минфин».





Трата денег мошенниками

По словам украинки, ее очередное утро отнюдь не было добрым. Проснувшись и взяв в руки телефон, она заметила, что ночью через ее карточку MonoBank прошло очень много транзакций, после чего денег на ней не осталось. Суммы транзакций были разными — от нескольких гривен до тысячи и больше. Оплаты были совершены в самых разных онлайн-магазинах и сервисах, включая Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive и другие.

Больше всего украинку расстроил, помимо потери денег, тот факт, что банк ни разу не запросил подтверждения ни одной из транзакций. При этом она сама в Киеве не может сделать оплату даже на триста гривен. Все, что ей смогли посоветовать — это написать в полицию заявление, где оно будет рассматриваться до шестидесяти дней.

Украинка справедливо возмущается, почему банк, позиционирующий себя как современный и модный, не проверяет никаких действительно сомнительных транзакций и не блокирует их, а также как можно спать спокойно, если существует опасность, что утром ты проснешься без копейки денег.

Как мы писали ранее, случаются также и списания денег из-за сбоев. В течение целого дня у пострадавшего мужчины, например, не запускалось приложение Monobank. Он написал в техподдержку, проблема решилась только спустя два дня. Зайдя в программу, мужчина увидел, что у него пропали все деньги с карточки — около десяти тысяч гривен. Об этом он, что вполне логично, написал в службу поддержки клиентов.

Специалисты сослались на сбой и пообещали вернуть деньги через неделю, однако пошла уже третья неделя, а денег все нет, как и не было.