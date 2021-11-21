Українським бюджетникам піднімуть зарплати: названо професії

За даними Держкомстату, в нашій країні середня зарплата становить 14,2 тисяч гривень. При цьому, як запевняють чиновники, вже наступного року вона може зрости на 20%. Які ж галузі будуть найоплачуванішими?





Де найкраще заробляють

Очікується, що найбільшу надбавку отримають айтішники, а також працівники сфери продажу та робітники. На жаль, значну частину збільшення «з’їсть» інфляція. Вона тиснутиме на рентабельність бізнесу, тож великого збільшення доходів очікувати не доводиться. З іншого боку, кваліфікований фахівець може отримати кілька відгуків на свою вакансію і вибрати з них відповідний варіант.

Динаміка пов’язана насамперед із відновленням після пандемії, і навіть з відпливом робочої сили з зарубіжних країн. Очікується, що наступного року вона (пандемія) розвиватиметься й надалі, оскільки немає підстав вважати інакше.

При цьому зарплати багато в чому залежать від попиту. Наразі за кількістю вакансій лідирує сфера роздрібної торгівлі — у ній тридцять дві тисячі оголошень. На другому місці транспорт та логістика із двадцятьма чотирма тисячами, на третьому — будівництво з вісімнадцятьма.

Що стосується розподілу зарплат по регіонах, то найбільше заробляють у Києві, що загалом не дивно. Зарплати у Києві — понад двадцять тисяч гривень, при цьому найменші зарплати у Чернівецькій області. Там вони становлять 10 900 гривень. Зарплатний розрив між регіонами зростає.

При цьому, як ми писали раніше, цього року заробітчани з України почали заробляти у Польщі приблизно на двісті злотих, або тисячу чотириста гривень, більше. Також зросли зарплати в Чехії та зросла кількість вакансій для українських громадян.

Відомо, що незважаючи на певні економічні труднощі, спричинені глобальною пандемією COVID-19, зарплата потроху збільшуватиметься у всіх країнах Європи. Як правило, вона зростає або на відсоток зростання економіки, або на певну суму, обрану урядом.