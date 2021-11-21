Ці знаки Зодіаку чекають разючі зміни у грудні: розповідає Павло Глоба

Грудень – особливий час. Цього місяця прийнято підбивати підсумки року, що минає, а також будувати плани на майбутній рік. Але для представників деяких знаків Зодіаку перший місяць зими сам по собі може принести разючі зміни, які, можливо, повністю змінять їхнє життя. Які це знаки?





Кому варто чекати змін

Насамперед усе може змінитися у Близнюків. Представникам цього знака варто приділити особливу увагу соціальним зв’язкам – родичам та друзям. Можливо, ви майже забули когось зі своїх добрих знайомих, «закрутившись» у повсякденній рутині? Саме час вийти на зв’язок. Вдихнувши нове життя у старі знайомства, ви зможете змінити своє власне життя. Наприклад, забутий приятель запросить вас приєднатися до якогось цікавого проекту або допоможе познайомитись з новими людьми. Не відмовляйтеся від таких пропозицій, якщо вони не пов’язані з надмірним ризиком і не суперечать закону.

Раків може чекати несподіване романтичне знайомство. Представники цього знаку Зодіаку дуже мрійливі та романтичні, і навіть якщо заперечують це напоказ, все одно мріють про щось, як у казці. Звертайте увагу на всі незвичайні речі навколо вас. Може, наприклад, якась «дивна дівчина», яка виявиться вашою попутницею в автобусі — ваша майбутня дружина? Зірки у грудні допоможуть вам перетворити своє життя на сюжет романтичної історії. Не заважайте їм!

А ось Водоліям варто побоюватися неприємних сюрпризів. Можливі зради та «підстави» з боку людей, на яких ви ніколи не подумали б. Втім, вони можуть зробити це ненароком — необережно проговоритися про щось особисте, наприклад. Будьте готові до всього, але й не «рубайте з плеча» і не перегинайте палицю з підозрілістю і недовірою, інакше це може стати пророцтвом, що самоздійснюється.