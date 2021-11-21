Рішення прийняте: в Україні зміниться ціна на мобільний зв’язок

Скільки мобільні оператори заробляють на українцях? Чи знаєте ви точно кількість абонентів хоча б в одній із компаній? Раніше інформація такого характеру не підлягала розголошенню. Незабаром все зміниться. Все тому, що Кабмін прийняв нове рішення на додаток до постанови №835.





Після цієї зміни учасники ринку будуть змушені переглянути вартість тарифів. Причина – тепер оператори повинні розкрити інформацію, пов’язану з доходами та розтратами.

Тепер кожен українець зможе побачити, скільки на ньому заробляє компанія і вибрати ту, яка веде свою діяльність максимально відкрито і чесно на їхню думку. Компанії монополісти, такі як Київстар та Vodafone, поки що, ніяк не коментують ситуацію. Як вони будуть діяти далі, теж нічого невідомо.

Коментарі експертів

І так зрозуміло, що монополісти поставили зависоку ціну на свої послуги. І як тільки на ринку з’являється компанія з меншими апетитами, багатьох починає турбувати питання «Наскільки доцільна вартість послуг оператора?».

Станіслав Прибитько глава експертної групи Мінцифри прокоментував таке рішення Кабінету міністрів. Річ у тому, що з моменту появи мобільного зв’язку в Україні, ніхто ніколи не знав про користувачів нічого:

скільки вони приносять грошей;

скільки клієнтів у компаній;

як формується тариф;

наскільки ринок конкурентний.

Такий хід від уряду дійсно може привести до зниження цін на зв’язок, а також на поліпшення його якості. Точно спрогнозувати ситуацію поки складно, але в будь-якому випадку це принесе свої переваги всім, хто користується мобільним зв’язком.

Тарифи дорожчають в ціні щорічно іноді й два рази в рік. Монополістам потрібно серйозно турбуватися, адже, коли інформація стане відкритою, багато клієнтів можуть просто перейти до конкурентів.