Не только еда: чего категорически нельзя делать в Рождественский пост

В наше время многие украинцы пытаются соблюдать по мере возможности церковные правила, хотя бы некоторые, и это похвальное начинание. Большинство верующих в нашей стране — православные. В православии существует несколько постов, но самыми главными являются Великий — перед Пасхой, и Рождественский, который начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Что же можно и нельзя делать в эти дни?





Как поститься с пользой для себя: рассказывают священники

Самый главный принцип, который следует помнить – «без фанатизма». Сам Иисус Христос говорил, что «суббота для человека, а не человек для субботы»: религиозные правила установлены в первую очередь для самих людей, чтобы они могли очиститься от грехов и приблизиться к Богу. Сами по себе православные каноны поста достаточно строгие, но обязательны они только для тех верующих, которые действительно могут их соблюдать.

Самое известное, но не самое важное правило поста — воздержание от определенных видов пищи. Запрещены продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, в идеале рыба. При этом смысл этого запрета не в том, чтобы стать на время веганом, а в том, чтобы вы отказались от чревоугодия и заботились о духовном, а не о вкусной пище.

Поэтому, строго говоря, всевозможные блюда в стиле «постимся со вкусом» – не постные, даже если в них нет продуктов животного происхождения. С духовной точки зрения лучше съесть в пост простенькую отварную курицу или яйцо всмятку, чем изысканный растительный деликатес. Меньше хлопот о готовке, больше мыслей о духовном!

При этом пост — не диета. Самое главное в нем — очищение от грехов и пороков. Избегайте конфликтов, скандалов, сплетен. Вместо просмотра голливудского блокбастера почитайте Библию или другую духовную литературу. Нет, популярные у «церковных бабушек» брошюрки о «временах антихриста» и прочих ужасах таковой не являются, даже если иные безответственные священники позволяют распространять эти опусы у себя в церквях. Уделите внимание близким. Пожертвуйте на благотворительность, поучаствуйте в волонтерских проектах, не обязательно церковных.

Помните, что о помощи нуждающимся говорил Иисус: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Если вы чувствуете, что не можете воздержаться от негативных мыслей и поступков, то пост не для вас — лучше не поститься вообще, чем делать это кое-как. Не нужно также принуждать к соблюдению поста своих родных и близких, если они к этому не готовы — заботьтесь о своей душе. Об этом тоже многие часто забывают.