Не тільки їжа: чого категорично не можна робити в Різдвяний піст

У наш час багато українців намагаються дотримуватися церковних правил, по можливості – хоча б деяких, і це похвальне починання. Більшість віруючих у нашій країні – православні. У православ’ї існує кілька постів, але найголовнішими є Великий перед Великоднем та Різдвяний, який починається 28 листопада і закінчується 6 січня. Що ж можна і не можна робити у ці дні?





Як поститися з користю для себе: розповідають священники

Найголовніший принцип, який слід пам’ятати – «без фанатизму». Сам Ісус Христос говорив, що “субота для людини, а не людина для суботи”: релігійні правила встановлені насамперед для самих людей, щоб вони могли очиститись від гріхів і наблизитися до Бога. Самі по собі православні канони посту досить суворі, але обов’язковими вони є лише для тих віруючих, які дійсно можуть їх дотримуватися.

Найвідоміше, але не найважливіше правило посту – утримання від певних видів їжі. Заборонені продукти тваринного походження – м’ясо, молоко, яйця, в ідеалі риба. При цьому сенс цієї заборони не в тому, щоб стати на якийсь час веганом, а в тому, щоб ви відмовилися від обжерливості та піклувалися про духовні речі, а не про смачну їжу. Тому, строго кажучи, всілякі страви в стилі «постимося зі смаком» – не пісні, навіть якщо в них немає продуктів тваринного походження. З духовної точки зору краще з’їсти в піст просту відварену курку чи варене яйце, ніж вишуканий рослинний делікатес. Менше клопоту про готування, більше думок про духовне!

При цьому піст – не дієта. Найголовніше в ньому – очищення від гріхів та пороків. Уникайте конфліктів, скандалів, пліток. Замість перегляду голівудського блокбастера, почитайте Біблію або іншу духовну літературу. Ні, популярні у «церковних бабусь» брошурки про «часи антихриста» та інші страхіття до неї не відносяться, навіть якщо деякі безвідповідальні священники дозволяють поширювати ці описи в церквах.

Приділіть увагу близьким. Пожертвуйте на благодійність, візьміть участь у волонтерських проектах, не обов’язково церковних. Пам’ятайте, що про допомогу нужденним говорив Ісус: «Оскільки ви зробили це одному з цих братів Моїх менших, то зробили Мені».

Якщо ви відчуваєте, що не можете утриматися від негативних думок і вчинків, то піст не для вас — краще не поститися взагалі, ніж робити це абияк. Не треба також примушувати дотримуватися посту своїх рідних і близьких, якщо вони до цього не готові — дбайте про свою душу. Про це теж багато хто часто забуває.