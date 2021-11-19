Не тысячей единой: в декабре украинцам выплатят еще одну компенсацию

На днях сеть всколыхнула информация о том, что Президент подал инициативу выплатить всем вакцинированным по 1000 грн. Почему всколыхнула? Потому что вызвала очень много споров и обсуждений. Большинство населения не обрадовалось лишней тысяче гривен, а наоборот возмутилось такой перспективе.





Дело в том, что деньги можно будет потратить только на спортзал, кинотеатр или путешествия, а о каком спортзале может идти речь, например, в селе. Словом, ожидаемой реакции новость не принесла, потому решили акцентировать внимание на других доплатах.

С декабря будут повышать пенсию и размер субсидий

Стало известно, что еще в ноябре все проживающие в городах, находящихся в красной зоне, получат на 50% больше выплат по субсидии. Те, кто был в красной зоне в октябре, получат субсидию в ноябре. Соответственно, в декабре будет выплата за ноябрь. Также уже в декабре вырастет прожиточный минимум, а это значит, что будут перечислять и пенсии.

Минимальная вырастет на 156 гривен, в то время как максимальная на 1568 грн. Средние пенсии вырастут примерно на 400 гривен и уже в декабре составят минимум 4000 грн. Также больше денег получат те, кто как раз выходит на заслуженный отдых. Если человек имеет 30 и 35 лет стажа соответственно и соответствующий возраст, то можно рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2600 грн.

Ожидается, что в 2022 году пенсии будут расти несколько раз

Министр Социальной политики Марина Лазебная не устает повторять, что в следующем году запланировано несколько весомых доплат. Одной из таких является доплата в размере 300 грн для всех, кому исполнилось 70-75 лет. Также дважды будут перечислять пенсии в связи с ростом минимальной зарплаты. И кроме этого, планируют дополнительные доплаты для льготных категорий населения.