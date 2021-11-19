Не тисячею єдиною: в грудні українцям виплатять ще одну компенсацію

На днях мережі сколихнула інформація про те, що Президент подав ініціативу виплатити всім вакцинованим по 1000 грн. Чому сколихнула? Тому що викликала дуже багато суперечок та обговорення. Більшість населення не зраділо зайвій тисячі гривень, а навпаки обурилось такій перспективі.





Річ у тім, що гроші можна буде витратити лише на спортзал, кінотеатр або подорожі, а про який спортзал може йти мова у селі. Словом, очікуваної реакції новина не принесла, тому вирішили акцентувати увагу на інших доплатах.

З грудня підвищуватимуть пенсію та розмір субсидій

Стало відомо, що ще в листопаді, всі хто проживає у містах, які перебувають у червоній зоні, отримають на 50% більше виплат по субсидії. Ті хто був у червоній зоні у жовтні — отримають субсидію у листопаді. Відповідно у грудні буде виплата за листопад. Також, вже у грудні зросте прожитковий мінімум, а це означає, що перераховуватимуть і пенсії.

Мінімальна зросте на 156 гривень, тоді як максимальна на 1568 грн. Середні пенсії зростуть приблизно на 400 гривень і вже у грудні становитимуть мінімум 4000 грн. Також, більше грошей отримають ті, хто якраз виходить на заслужений відпочинок. Якщо особа має 30 та 35 років стажу відповідно, і відповідний вік, то можна розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн.

Очікується, що у 2022 році пенсії зростатимуть кілька разів

Міністр Соціальної політики Марина Лазебна не втомлюється повторювати, що у наступному році заплановано кілька вагомих доплат. Однією з таких є доплата у розмірі 300 грн. для всіх кому виповнилося 70-75 років. Також, двічі перераховуватимуть пенсії у зв’язку з ростом мінімальної зарплати. І крім цього планують додаткові доплати для пільгових категорій населення.