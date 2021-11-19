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Розкрито механізм «торгівлі» людьми у Facebook

19.11.2021
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Facebook

Автор соціальної мережі MeWe Марк Вайнштейн розповів, в чому полягає головна проблема Facebook.  Фахівець назвав американську компанію “величезною горилою, яка маніпулює всім світом”.


Вайнштейн зазначив, що аккаунт у Facebook має 3,14 мільярда осіб. «Виходить половина планети читає те, що ця соцмережа для них відбирає. При цьому єдина мотивація Facebook — маніпулювати емоціями людей для того, щоб їх максимально залучили. Тому що це саме те, на чому Facebook заробляє гроші», – розкрив механізм.

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На думку експерта, Facebook насправді є не соцмережею, а компанією зі збирання даних, якими вона торгує. “Facebook вже не виправити, це величезна горила, яка маніпулює всім світом”, – зазначив він. Вайнштейн зазначив, що кожен може заплатити соцмережі, щоб «старгетувати» на людину будь-що, наприклад, підштовхнути до купівлі речі, яка їй абсолютно не потрібна або навіть може зашкодити їй.

Вайнштейн додав, що мотиви Facebook суперечать як інтересам людства, так і ідеям капіталізму. «Традиційний капіталізм мотивує людей створення хорошого продукту, яким користуються живі люди. Бізнесмени та підприємці повинні радувати клієнтів, обслуговувати їх, приймати їх такими, якими вони є», — уточнив він. При цьому, за словами творця MeWe, реальними клієнтами Facebook є не користувачі, а маркетологи, рекламодавці, політики та уряди.

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