За год украинцы потратили 14 миллиардов гривен на лекарства, не имеющие никакого эффекта: что входит в этот список?

В Украине достаточно демократическая ситуация по поводу посещения аптек и покупки лекарств. Если, например, в Германии без рецепта можно купить разве что капли он насморка, то в Украине люди сами себе назначают достаточно сильные антибиотики и ряд других препаратов, которые находятся в абсолютно свободном доступе.





Более того, любимая черта украинцев — лечиться по интернету. Начитавшись в социальных сетях рекомендаций и советов, от тех, кто сталкивался с подобной проблемой и успешно вылечился.

Но в лучшем случае, люди просто тратят собственные средства на совершенно не нужные им, или недейственные лекарства.

В худшем — ужасающе вредят собственному здоровью. Обнародован перечень лекарств, которые чаще всего украинцы покупают, и что самое главное эти препараты не имеют никакой доказанной эффективности.

В перечне только гомеопатия

Как оказалось, любят украинцы гомеопатию. Разнообразные травы и настои. Наверное, большинство считает, что это лучше, чем пить антибиотики. Однако это еще как сказать. В списке лидируют:

Канефрон Н. В инструкции к препарату указано, что он действенен при циститах, то есть воспалительных процессах в мочевом пузыре. И действительно, отзывы на многочисленных форумах только положительные. Однако врачи полагают, что этот аншлаг неоправдан. Эффективность препарата клинически не доказана и если цистит перешел в острую стадию, отсутствие адекватного лечения может спровоцировать такие последствия, как пиелонефрит. А это уже стационар.

Протефлазид. Противовирусный препарат, а все противовирусные это самый настоящий “фуфломицин”.

Синупрет. Тоже растительный препарат, возможно и работающий в комплексе с полноценным лечением, но точно не в одиночку.

С другой стороны, врачи не отвергают тот факт, что существует психосоматика и если пропив несколько таблеток Канефрона цистит действительно отступает, то почему бы и нет. Но не забывайте, что любую проблему нужно лечить, а не маскировать и лучше делать это с помощью квалифицированного специалиста.