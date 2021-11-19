Доллар будет удивлять: какого курса ждать к концу года?

Сегодня курс американской валюты достаточно приятен. Гривна впервые за долгое время так сильно укрепилась. Один доллар стоил 26 гривен, однако в один момент неожиданно курс “прыгнул” до 26,30 грн. Сейчас у большинства обменников цифра именно такая или даже выше. Этот скачок сильно настораживает, и не зря. Эксперты заявляют, что к Новому году доллар подорожает еще больше. Более того, дешеветь он уж точно не будет.





К Новому году доллар вырастет почти на гривну

Эксперты прогнозируют стремительный рост доллара. Следовательно, перед рождественскими праздниками, курс может остановиться на отметке 26,7-26,8 грн. А сразу после Нового года в первые дни 2023-го доллар и вовсе достигнет рекордных 27,5. Есть одна хорошая новость, дальше 27,5 доллара расти не будет.

Что же повлекло за собой подобное обесценивание национальной валюты?

Во-первых, сейчас когда доллар подешевел, люди начали массово его скупать. Следовательно, этот спрос немного спровоцировал увеличение цены.

Также, многое зависит от интенсивности закупки энергоресурсов.

Удорожание доллара провоцируют и импортеры, обычно активизирующиеся ближе к новогодним праздникам, когда люди традиционно больше продают валюту.

Хотя все эти прогнозы могут и не сбыться. Стоит лишь упомянуть тот факт, что на 2021 год прогнозировали курс американской валюты на уровне 28,5 грн., и то, что сейчас доллар стоит чуть больше 26 грн., о многом говорит.

С подорожанием валюты будут дорожать и продукты

Украинцам следует быть готовыми и к очередному скачку цен в магазинах. Обесценение гривни, даже минимальное, остро ощущается при первом же походе в супермаркет. Более того, цены и так вырастут, о чем уже предупреждают поставщики, ведь выросла стоимость электроэнергии и газа. В частности подорожают крупы, овощи, сало, яйца и молочная продукция. А с подорожанием доллара подорожают и все импортные продукты.