Пора готуватись: українців попередили про збільшення ціни на світло

Тарифи на електрику в Україні зростатимуть щороку принаймні на 20%. Такий прогноз зробив Нацбанк. Регулятор пояснив, що така стратегія збільшення цін обумовлена необхідністю якнайскоріше привести вартість ресурсу до економічно обґрунтованого рівня. Дату першого підвищення тарифу вже встановлено. Вона збігається із закриттям опалювального сезону.





У Національному банку розповіли, що ціна на електроенергію підійматиметься орієнтовно раз на рік протягом 4 наступних років. Наприкінці визначеного владою строку за світло українці платитимуть більш ніж удвічі дорожче.

Зокрема у 2025 році громадяни отримуватимуть платіжки із тарифом від 3 до 3,5 грн за кіловат. І це лише за умови споживання менше 250 кВт*год в місяць. Для домогосподарств, що перевищують норму, ціна на світло складатиме 3,49-4,1 грн за кіловат.

Як буде рости ціна на світло

Згідно з актуальним ПСО, введеним у жовтні, до 30 квітня наступного року кіловат електроенергії коштуватиме 1, 44 грн. У разі споживання понад 250 кВт*год в місяць ціна становитиме 1,68 грн за кіловат.

Після завершення опалювального сезону тариф одразу ж піде вгору:

наприкінці 2022-го – електроенергія буде коштувати 01,73-1,8 грн при споживанні до 250 кіловатів на місяць, та 2,03-2,11 грн для тих, хто використовує більше;

в кінці 2023-го – тариф 2,09-2,24 грн до 250 кВт*год, та 2,43-2,61 грн при споживанні понад норму;

кінець 2024-го – 2,5-2,82 грн при споживанні до 250 кіловатів, та 2,9-3,26 грн за більшого використання енергоресурсу.

Решту тарифів також підвищать

На думку голови Спілки споживачів компослуг України Олега Попенка, наступного року нас чекає збільшення ціни й на інші комунальні послуги. Зокрема у 2022-му виростуть тарифи на: