Долар буде дивувати: якого курсу чекати під кінець року?

Сьогодні курс американської валюти доволі приємний. Гривня вперше за довгий час так сильно зміцнилася. Один долар вартував 26 гривень, однак в один момент несподівано курс “стрибнув” до 26,30 грн. Зараз у більшості обмінників цифра саме така. Цей стрибок сильно насторожує, і не дарма. Експерти заявляються, що до Нового року долар подорожчає ще більше. Дешевшати він вже точно не буде.





До Нового року долар зросте майже на гривню

Експерти прогнозують стрімкий ріст долара. Відтак перед різдвяними святами, курс може зупинитися на позначці 26,7-26,8 грн. А одразу після Нового року в перші дні 2023-го, долар й зовсім досягне рекордних 27,5. Є одна гарна новина, далі ніж 27,5 долар рости не буде.

Що ж спричинило подібне знецінення національної валюти?

По-перше, зараз, коли долар подешевшав, люди почали масово його скуповувати. Відтак, цей попит трохи спровокував збільшення ціни.

Також, багато чого залежить від інтенсивності закупівлі енергоресурсів.

Здорожчання долара провокують й імпортери, які зазвичай активізуються ближче до новорічних свят, коли люди традиційно більше продають валюту.

Хоча, всі ці прогнози можуть й не справдитися. Варто лише згадати той факт, що на 2021 рік, прогнозували курс американської валюти на рівні 28,5 грн., і те, що зараз долар коштує трішки більше 26 грн., багато про що говорить.

З подорожчанням валюти дорожчатимуть й продукти

Українцям слід бути готовими й до чергового стрибка цін у магазинах. Знецінення гривні, навіть мінімальне, гостро відчувається при першому ж поході у супермаркет. Ціни й так зростуть, про що вже попереджають постачальники, адже зросла вартість електроенергії та газу. Зокрема, подорожчають крупи, овочі, сало, яйця і молочна продукція. А з подорожчанням долара, подорожчають й усі імпортні продукти.