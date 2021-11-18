Комаровський поділився чіткою позицією щодо вакцинації тих у кого алергія, діабет та інші проблеми зі здоров’ям

Наразі в Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щодня по всій країні вакцинується тисячі людей. Попри це, залишається велика кількість тих, які вакцинуватися не хочуть або бояться. Є й такі, які вважають, що вакцинація їм протипоказана. Здебільшого це вагітні, люди, які страждають від алергій, діабету чи високого артеріального тиску.





Для більшості подібних випадків, сімейні лікарі виписують тимчасові довідки, які особа може пред’являти замість сертифікату. Мовляв вакцинуватися не дозволяє здоров’я. Але чи це правда? Лікар Комаровський поділився власною думкою.

Цим людям треба вакцинуватися першочергово

Комаровський щиро вважає, що людям, які мають фонові хвороби вакцинуватися слід у першу чергу, адже жодна вакцина не дасть такої шкоди, як сама хвороба. Діабетикам та алергікам слід боятися коронавірусу, а не вакцини від нього. Так само й тим у кого артеріальний тиск надто високий, чи будь-які інші проблеми. Звісно, підхід до вакцинації має бути більш серйозним. Людям рекомендують здавати тест на алергопроби, та після вакцинації, обов’язково залишатися під наглядом лікаря мінімум 30 хвилин. А ще не робити щеплення, якщо є навіть незначні ознаки простуди чи ГРВІ.

Алергіків та вагітних вакцинують

Не так давно вийшли нові рекомендації. Тепер вагітним теж можна вакцинуватися. Багато лікарів відмічають, що вагітні приходять та роблять щеплення. Причому на абсолютно різних термінах вагітності. Можна робити прививку й дітям від 12 років, але за умови, що в календарі щеплень присутні усі інші обов’язкові щеплення.