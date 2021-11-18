Синоптики рассказали, каким будет климат в Украине через сто лет

В интервью газете «Сегодня» Николай Кульбида, директор Укргидрометцентра, рассказал о том, каким будет климат на территории нашей страны спустя сто лет. По его словам, оптимизма мало.





Украина в XXI веке

Как сообщает главный синоптик нашей страны, в течение последующих ста лет климат в Украине поменяется значительно. Он станет гораздо более жарким. В южных широтах зимы не будет совсем, в средних, скорее всего, тоже. Изменения климата в нашей стране начались в восьмидесятых и продолжаются до сих пор. За прошедшие годы среднегодовая температура повысилась на полтора градуса. Если говорить о конкретных месяцах, то сильнее всего она возросла в январе и феврале — на 2-2,5 градуса.

Уже в 2019 году метеорологической зимы в нашей стране не было вообще. Сильно изменился режим осадков. Поскольку влага сильно испаряется, эффективность дождей снизилась, возросло количество засушливых явлений. Если такая тенденция продолжится, в южных областях Украины может увеличиться количество пустынь — Алешковские пески сильно разрастутся и появятся новые пустыни.

Следует отметить, что климатические циклы существуют столько же времени, сколько вся наша планета. Ученым известны периоды максимального оледенения, когда полярные шапки встречались на экваторе — так называемая гипотеза «Земли-снежка» несколько сотен миллионов лет назад, а также резкого повышения температур. Даже на памяти человечества уже произошло несколько вековых циклов потепления и похолодания.

Тем не менее, впервые за всю историю Земли в климатических изменениях участвует человек. Его деятельность наложилась на уже существующие тенденции по потеплению, из-за чего оно вышло из-под контроля.

Именно в этом и заключается главная опасность глобального потепления XXI века — оно стало непредсказуемым. Сложно сказать, будут ли эффективными меры, которые принимают правительства разных стран по борьбе с ним.