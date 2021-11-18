Синоптики розповіли, яким буде клімат в Україні через сто років

Микола Кульбіда, директор Укргідрометцентру, розповів про те, яким буде клімат на території нашої країни через сто років. За його словами, оптимізму мало: нашу країну буде не впізнати.





Україна у XXI столітті

Як повідомляє головний синоптик нашої країни, протягом наступних ста років клімат в Україні значно зміниться. Він стане набагато жаркішим. У південних широтах зими не буде зовсім, у середніх, швидше за все, також. Зміни клімату в нашій країні почалися у вісімдесятих і продовжуються досі. За минулі роки середньорічна температура підвищилася на півтора градуси. Якщо говорити про конкретні місяці, то найсильніше вона зросла у січні та лютому — на 2-2,5 градуси.

Вже 2019 року метеорологічної зими в нашій країні не було взагалі. Сильно змінився режим опадів. Оскільки волога сильно випаровується, ефективність дощів знизилася, зросла кількість посушливих явищ. Якщо така тенденція продовжиться, у південних областях України може збільшитися кількість пустель — Олешківські піски розростуться і з’являться нові пустелі.

Слід зазначити, що кліматичні цикли існують стільки часу, скільки вся наша планета. Вченим відомі періоди максимального заледеніння, коли полярні шапки зустрічалися на екваторі — так звана гіпотеза «Земля-сніжка» кілька сотень мільйонів років тому, а також різкого підвищення температур. Навіть на пам’яті людства вже відбулося кілька вікових циклів потепління та похолодання.

Проте, вперше за всю історію Землі в кліматичних змінах бере участь людина. її діяльність наклалася на вже існуючі тенденції щодо потепління, через що все вийшло з-під контролю. Саме в цьому і полягає головна небезпека глобального потепління ХХІ століття — воно стало непередбачуваним. Важко сказати, чи будуть ефективними заходи, які вживатимуть уряди різних країн щодо боротьби з ним.