Українцям повідомили, чи будуть вимагати сертифікати про вакцинацію в магазинах

Введення обов’язкового пред’явлення сертифікатів про вакцинацію під час відвідування магазинів викликало панічні настрої серед українців. Багато хто боїться, що без сертифікату не можна буде навіть сходити за продуктами до найближчого «АТБ» чи іншого супермаркету. Міністерство охорони здоров’я відповіло на ці побоювання українців.





Куди можна потрапити без сертифікату

За словами Ігоря Кузіна, головного санітарного лікаря нашої країни, продуктові магазини закриватися для невакцинованих не будуть. Це також стосується інших життєво важливих місць, включаючи, наприклад, АЗС і аптеки. Їхня робота також не обмежуватиметься навіть у «червоній» зоні.

Також, як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, у червоних зонах багато обмежень не діятимуть для «ковід-фрі» закладів, де всі працівники та відвідувачі або вакциновані, або перехворіли, або можуть пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Слід зазначити, що наявність у вас антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від щеплення. При цьому перед імунізацією не обов’язково складати тест на них. Для тих, хто досі вважає, що краще перехворіти та виробити природний імунітет, лікарі нагадують про постковідний синдром. Він може негативно вплинути на вашу працездатність та стати причиною багатьох проблем.

Майже всі, хто перехворів, скаржаться на нездужання і слабкість. У багатьох спостерігаються порушення смаку та відчуття запахів – вони або не відчуваються взагалі, або сприймаються у дуже спотвореному вигляді.

Також до ускладнень після перенесеного COVID-19 ставляться погіршення уваги, пам’яті, сонливість, випадання волосся. Часто виявляються психічні захворювання, причому навіть у тих, хто раніше на них не страждав. Нарешті, до найсерйозніших ускладнень коронавірусу відносяться інфаркти та інсульти.

Тому необхідно зробити щеплення, яке допоможе вам не захворіти взагалі або перенести захворювання у легкій формі без наслідків.