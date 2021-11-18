В листопаді спостерігатиметься нетипове астрологічне явище, яке негативно впливатиме на деякі знаки зодіаку

Вже не один астролог попереджав, що цього листопада нас очікує не зовсім типове явище. Незабаром має бути повний місяць, але цього разу це не просто одна з його фаз. Це буде дуже емоційний та потужний період, адже повний місяць співпадає із його затемненням.





Деякі знаки зодіаку, а зокрема Тельці і всі ті, хто відноситься до водної стихії, максимально сильно відчують на собі вплив небесного світила. Дратівливість змінюватиметься гарним настроєм, а апатія раптовим емоційним збудженням. Астрологи рекомендують бути обережними в цей період, і розповідають коли він закінчиться.

Затемнення почнеться 19-го листопада

Україна ввійде в коридор затемнень 19-го листопада і триватиме цей період до 4-го грудня. Побачити затемнення місяця зможуть лише у Північній та Південній Америці, а от українці лише відчуватимуть його вплив.

В ці дні рекомендується не робити певних дій, а саме:

Не приймати поспішних рішень на емоціях. Особливо доленосних, як от розставання з партнером, чи звільнення з роботи.

Не вступати в сварки з близькими людьми. Краще вийдіть в іншу кімнату та дайте собі час охолонути. Або ж відлучіться на прогулянку на самоті.

Не вирішувати важливих матеріальних питань та не здійснювати серйозних покупок. Особливо це стосується нерухомості.

Астрологи попереджають, що Тельці в ці дні відчуватимуть себе дуже вразливими. Сентиментальність, схильність до образ, плаксивість — все це може спостерігатися аж до 4-го грудня. Щоб пом’якшити свій стан намагайтесь розвантажити себе від роботи, побільше відпочивати, та займатися тим, що дійсно приносить задоволення.

А ще, саме час подбати про здоров’я. І це, як кажуть знавці “зіркової науки” стосується це абсолютно всіх знаків.