Цифры печальные: стало известно, сколько реально зарабатывают украинцы

Ежегодно количество украинцев, выбирающих заработки за границей, стремительно растет. Это и неудивительно, ведь, несмотря на нехватку вакансий, украинцам не могут предложить еще и хорошую зарплату.





Молодые люди, попытавшись поработать на заводе где-то в Польше, и заработав за месяц несколько сотен долларов, категорически не хотят работать в Украине на этих же условиях, но за в разы меньшую зарплату. Мизерная зарплата – это не выдумки, а подтвержденный официальной статистикой факт.

Недавно Государственная служба статистики обнародовала актуальные данные за первое полугодие 2021-го. Оказывается, только 30% украинцев имеют зарплату более 7000 грн. Остальные же довольствуются еще меньшими суммами.

Большинство населения получает минимальную заработную плату

На сегодняшний день минимальная зарплата составляет 6000 грн. В декабре эта сумма вырастет на 500 гривен. Но это не значит, что люди получают все до копейки. Из этой суммы отчисляются налоги и сборы, и в результате работник получает на руки чуть больше 4000 грн. Согласитесь, роскошествовать за такую ​​сумму сложно.

В статистику попали люди, работающие официально. В основном это медики, учителя, работники социальных и государственных структур и другие лица, информация о доходах которых доступна. Конечно же, есть и другая часть украинцев, которые работают неофициально, или получают минимальную зарплату, а дополнительно имеют еще и ежемесячные премии, которые никто не учитывает.

Но в среднем зарплата по Украине колеблется в пределах 5-6 000 грн.

Самые высокие зарплаты в Киеве

Самые высокие зарплаты в столице, но и жизнь здесь значительно дороже, одна только аренда жилья чего стоит. В итоге получается так, что примерно 60% украинцев получают доход меньше того, который позволил бы закрыть базовые потребности и еще что-либо накапливать.