І знову 2 гривні продали за 50 000 грн.: в чому була особливість монети?

Знову і знову в Україні купують монети за шалені суми коштів. То продали 50 копійок за 10 000 гривень, то 1 гривню за 20 000, а тепер новий рекорд — 2 гривні за 50 000.





Власник монети зміг так вдало продати її на одному із онлайн аукціонів. Хоча інколи, щоб продати гроші нумізматам не потрібно бути учасником аукціону чи реєструватись на спеціальних платформах. Інколи достатньо всього лиш опублікувати фото та короткий опис монети на одному з онлайн маркетплейсів. Наприклад, на ОЛХ. Але звісно ж, монета має бути гідною уваги.

Розкажемо, чим же зацікавила поціновувачів копійка номіналом у дві гривні.

Таких монет всього 8 в Україні

Мова про монету номіналом 2 гривні випущену у 1996 році. Таких монет тоді Національний банк України випустив всього 8. Це була така собі пробна чи то тестова версія і вона не пройшла схвалення. Монета має дуже цікавий вигляд, на ній зображена не цифра 2, а всі інші монети, які є в Україні але у зменшеному вигляді. Звісно ж додає їй цінності і її унікальність та обмежена кількість.

Тож якщо у когось завалялася подібна копійка, а по ідеї десь таких є ще 7 штук, то знайте — ви можете виручити за неї мінімум 50 000 грн.

Можна продати й інші монети

Нерідко, траплялися щасливчики, яким рідкісну монету видавали просто в магазині у вигляді здачі. Нещодавно був випадок, коли банкомат видав чоловіку дві купюри з однієї серії. Мовляв такі дзеркальні банкноти складно знайти і вони теж мають цінність. Що ж до монет, то цінують ті, на яких є дефекти, нетиповий малюнок або ж випущені вони були в дуже обмеженій кількості.