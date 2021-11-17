Цифри сумні: стало відомо скільки реально заробляють українці

Щороку кількість українців, які вибирають заробітки закордоном, стрімко росте. Це й не дивно, адже попри брак вакансій, українцям не можуть запропонувати ще й хорошої зарплати. Молоді люди спробувавши попрацювати на заводі десь у Польщі, та заробивши за місяць кілька сотень доларів, категорично не хочуть працювати в Україні на цих же умовах, але за в рази меншу зарплату.





Мізерна зарплата це не вигадки, а підтверджений офіційною статистикою факт. Нещодавно Державна служба статистики оприлюднила актуальні дані за перше півріччя 2021 року. Виявляється лише 30% українців мають зарплату більше 7000 грн. Решта ж задовольняється ще меншими сумами.

Більшість населення отримує мінімальну заробітну плату

На сьогодні мінімальна зарплата становить 6000 грн. У грудні ця сума зросте на 500 гривень. Але це не означає, що люди отримують все до копійки. З цієї суми відраховуються податки і збори, і в результаті працівник отримує на руки трішки більше 4000 грн. Погодьтеся, розкошувати за таку суму важко.

У статистику потрапили ті люди, які працюють офіційно. Здебільшого це медики, вчителі, працівники соціальних та державних структур, та інші особи, інформація про доходи яких доступна. Звісно ж, є й інша частина українців, які працюють неофіційно, або ж отримують мінімальну зарплату, а додатково мають ще й щомісячні премії, які ніхто не враховує. Але в середньому, зарплата по Україні коливається в межах 5-6 000 грн.

Найвищі зарплати у Києві

Найвищі зарплати у столиці, але й життя тут значно дорожче, одна лише оренда житла чого варта. У підсумку виходить так, що приблизно 60% українців отримують дохід менший від того, який дозволив би закрити базові потреби і ще щось накопичувати.