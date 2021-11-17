Мошенники приходят прямо домой: украинцев призывают быть очень осторожными

Новую схему мошенничества, максимально наглую и опасную, зафиксировали во Львове. Там молодой парень ходил по многоквартирным домам, и просился в квартиры, где живут пенсионеры. Мужчина представлялся работником Нафтогаза и предлагал старикам сменить поставщика газа. Мол так можно будет гораздо дешевле платить за газ.





Для правдоподобия, аферист имел с собой какие-то официальные документы, что-то уверенно рассказывал и показывал. Многие пожилые люди ему поверили и пускали в квартиру.

Тревогу забила одна из женщин

Зайдя в квартиру, мошенник продолжал рассказывать о преимуществах нового поставщика. Говорил, что пенсионерам ничего не нужно делать самим. Он все оформит за них, а от них требуется только копия их документов. Люди показывали аферисту паспорт, который он фотографировал.

Также мужчина спрашивал, какая в доме есть техника: холодильник, стиральная машина и т.д. Мол это нужно для того, чтобы понять, какой объем газа будет потреблять лицо. Но при чем здесь вся техника…



Далее, завершался разговор тем, что старики должны были внести страховой платеж, который стоит 1700 грн, но мол именно сегодня и именно для вас это 500 или 700 грн. Именно этот пункт и насторожил одну из львовянок, которая не заплатила деньги, а потом заявила в полицию.

Не факт, что этот аферист действовал в одиночку. Точно не все пожилые люди знают о данной афере, так что еще не один может попасться на крючок. Украинцев призывают быть осторожными и рассказывать своим старшим родственникам о подобном виде мошенничества.

Еще раньше пенсионеры массово попадали в другую аферу

Недавно стало известно о еще одной афере. Пенсионеры принимали участие в так называемых розыгрышах, где, чтобы получить выигрыш, нужно было заказать бытовой химии на 250 грн. Сделав заказ и заплатив на почте деньги, дома оказывалось, что в упаковке один только шампунь и куча бумаги. Ну и ни о одном выигрыше, конечно же, речь не шла.