Власники карток Mastercard та Visa платитимуть менші комісії за міжбанківські перекази

Стало відомо, що Антимонопольний комітет України дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір комісії за міжбанківські перекази у межах країни. Цьому сприяє Меморандум, який вже підписали Mastercard, Visa та Національний Банк України. Очікується, що розмір комісії коригуватиметься у три етапи. Спочатку вона зменшиться на 1,2% і це трапиться ще у 2021 році. Далі, у липні 2022 року комісія знизиться ще на 1% і у липні 2023 року ще на 0,9%.





Все задля популяризації безготівкових розрахунків

Основна мета — зробити безготівковий розрахунок ще популярнішим та доступнішим. Заплановані дії стосуватимуться абсолютно усіх фізичних осіб. Мова саме про інтерчейндж, тобто платежі, які здійснюються через термінали, що підключені до тієї чи іншої платіжної системи.

Mastercard чи Visa: що обрати?

І традиційно більшість людей достеменно не розуміють в чому різниця між цими двома платіжними системами, та яку з них обрати. Ба більше, мінімум 50% користувачів, взагалі не замислювалися над цим коли відкривали картку, і вже згодом підмічали, що користуються Візою, чи наприклад Мастеркад. То в чому різниця:

Visa охоплює 28% платіжних карт світу, а Мастеркард — 20%. Visa першою створила можливість безготівкового розрахунку, а Мастеркард виступає послідовником. Хоча зараз це не є важливим. Visa відкривається для гривневих та доларових рахунків, а Мастеркард для євро і гривні. Різний розмір конверсії, однак де більша сказати складно. Адже все залежить від типу картки. Мова про кредитку чи картку для виплат, про преміальну та іменну чи базову, тощо.

Що обрати, однозначної відповіді немає. Якихось критичних переваг чи недоліків немає жодна система.