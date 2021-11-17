Шахраї приходять прямо додому: українців закликають бути дуже обережними

Нову схему шахрайства, максимально зухвалу та небезпечну, зафіксували у Львові. Там молодий хлопець ходив багатоквартирними будинками, та просився у квартири де живуть пенсіонери. Чоловік представлявся працівником Нафтогазу та пропонував стареньким змінити постачальника газу. Мовляв так можна буде набагато дешевше платити за газ. Для правдоподібності, аферист мав з собою якісь начебто офіційні документи, щось впевнено розказував та показував. Багато літніх людей йому повірили та впускали у квартиру.





На сполох забила одна з жінок

Зайшовши у квартиру, шахрай продовжував розповідати про переваги нового постачальника. Та казав, що пенсіонерам нічого не треба робити самим. Він все оформить за них, а від них вимагаються лише копії їхніх документів. Люди показували аферисту паспорт, який він фотографував. Також, чоловік питав, яка в домі є техніка: холодильник, пральна машина тощо. Мовляв це потрібно для того, аби зрозуміти який обсяг газу споживатиме особа. Але до чого тут вся техніка….

Далі, завершувалася розмова тим, що старенькі мали внести страховий платіж, який складає 1700 грн., але мовляв “саме сьогодні” і “саме для вас” це 500 чи 700 грн. Саме цей пункт і насторожив одну з львів’янок, яка не заплатила гроші, а згодом заявила у поліцію.

Не факт, що цей аферист діяв сам. Точно не всі літні люди знають про дану аферу, тож ще не одна жертва може попастися на гачок. Українців закликають бути обережними, та розказувати своїм старшим родичам про подібний вид шахрайства.

Ще раніше пенсіонери масово потрапляли в іншу аферу

Недавно стало відомо про ще одну аферу. Пенсіонери брали участь у так званих розіграшах, де, щоб отримати виграш треба було замовити побутової хімії на 250 грн. Зробивши замовлення, і заплативши на пошті гроші, вдома виявлялося, що в упаковці один лише шампунь і купа паперу. Ну і про жоден виграш звісно ж мова не йшла.