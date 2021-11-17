Владельцы карт Mastercard и Visa будут платить меньше комиссии за межбанковские переводы

Стало известно, что Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям Mastercard и Visa снизить размер комиссии за межбанковские переводы в пределах страны. Этому способствует Меморандум, уже подписанный Mastercard, Visa и Национальным Банком Украины. Ожидается, что размер комиссии будет корректироваться в три этапа. Сначала она снизится на 1,2% и это случится еще в 2021 году. Далее, в июле 2022 комиссия снизится еще на 1% и в июле 2023 еще на 0,9%.





Все для популяризации безналичных расчетов

Основная цель – сделать безналичный расчет еще более популярным и доступным. Планируемые действия будут касаться абсолютно всех физических лиц. Речь именно об интерчейндже, то есть платежах, которые осуществляются через терминалы, подключенные к той или иной платежной системе.

Mastercard или Visa: что выбрать?

И традиционно большинство людей вообще не понимают, в чем разница между этими двумя платежными системами, и какую из них выбрать. Более того, минимум 50% пользователей, вообще не задумывались над этим когда открывали карточку, и уже со временем подмечали, что пользуются Визой, или например Мастеркадом. Так в чем разница:

Visa охватывает 28% платежных карт мира, а Мастеркард – 20%.

Visa первой создала возможность безналичного расчета, а Мастеркард выступает последователем. Хотя сейчас это не важно.

Visa открывается для гривневых и долларовых счетов, а Мастеркард для евро и гривны.

Разный размер конверсии, однако где больше сказать сложно. Ведь все зависит от типа карты. Речь о кредитке или карте для выплат, о премиальной и именной или базовой, и тому подобное.

Что выбрать, однозначного ответа нет. Каких-либо критических преимуществ или недостатков не имеет ни одна система.