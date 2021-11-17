Синоптики засмутили українців прогнозом погоди на зиму

Січень буде найтеплішим місяцем зими, а про сніг на Різдво взагалі можна забути. Такі невтішні прогнози на наступний сезон зробили вітчизняні синоптики. Незвичні для української зими погодні умови вони пояснюють рідкісними атмосферними явищами, що суттєво впливають на територію нашої країни.





Як повідомила відома українська метеорологиня Віра Балабух, наступаюча зима за своїми погодними умовами та температурними показниками буде дещо відрізнятися від попередньої. Експертка стверджує, що середня температура зимового сезону 2021/2022 буде принаймні на 1,5 градуса вищою, ніж торік.

Однак тепла погода зберігатиметься не постійно, час від часу Україну покриватимуть морози та снігопади. Синоптик уточнила: 60% зимового сезону буде незвичайно тепло, а решту 40% – може бути навіть холодніше, ніж ми звикли.

«Все через холодні арктичні повітряні маси, яких очікуємо взимку», – зазначила Балабух.

Спеціалістка розповіла, що арктичне повітря на українських просторах з’явиться через активність течії Ель-Ніньйо, яка спричиняє значне коливання температури поверхневих вод Тихого океану. Це явище суттєво впливає на клімат усієї Європи.

Віра Балабух вважає, що найтеплішим зимовим місяцем буде січень. В цей період температурні показники на 2-3 градуси перевищать норму.

«Така погода взимку переважатиме, час від часу змінюючись кількаденними похолоданнями», – відзначила метеорологиня.

Щодо снігу, якого з нетерпінням чекають українці, то на рясні хуртовини цієї зими можна не розраховувати. Опади очікуються в межах норми: ані довгих снігопадів, ні затяжних періодів без снігу.

Скільки часу протримається в Україні зимова погода синоптик поки що не може сказати напевне. Це стане зрозуміло лише наприкінці листопада.

«Зараз в атмосфері відбуваються нетривіальні процеси. Особливо це стосується арктичних регіонів. Щоб зробити більш точний прогноз, за ними треба ще деякий час поспостерігати», – пояснила спеціалістка.