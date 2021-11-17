Зеленського просять змінити правила роботи Facebook в Україні

Громадські активісти звернулися до Володимира Зеленського із проханням посприяти відкриттю в Україні окремих офісів популярних соцмереж, серед яких Facebook, Instagram та YouTube. Наразі робота цих сервісів в нашій країні курується з російських офісів. На думку громадських організацій така ситуація може загрожувати національній безпеці нашої держави.





Своє занепокоєння небайдужі українці висловили у петиції на сайті президентського офісу. Не заважаючи на те, що документ було зареєстровано лише 12 листопада, за нього вже проголосувало понад 2,9 тис. громадян з необхідної квоти у 25 тис. чоловік.

У петиції активісти просять гаранта звернутися до офіційних представників вищезгаданих компаній та обговорити з ними питання відкриття в Україні окремих офісів. Таким чином вплив Росії на свідомість українських громадян значно зменшиться. До того ж відкриття представництв відомих міжнародних сервісів сприятиме розвитку креативної індустрії в Україні.

«Війна між Україною та Росією відбувається не лише на окупованому Донбасі. Гібридне протистояння також можна вважати повноцінними бойовими діями. Російська Федерація вкладає величезні ресурси й постійно поглиблює свій вплив на населення через YouTube, Facebook та інші соціальні мережі на підконтрольній їй території. Московські офіси цих компаній щосили намагаються просувати свої власні наративи за допомогою всесвітньо відомих сервісів», – пояснюють автори петиції.

Особливу небезпеку на думку активістів такий вплив становить для молодшого покоління. Адже діти та підлітки не мають ані чіткої громадянської позиції, ані критичного мислення. Їх можна переконати в чому завгодно. Якщо не втрутитися зараз, наслідки такої діяльності ворога можуть бути для нас катастрофічними.

«Необхідно об’єднати наші сили. Держава разом із громадськими активістами повинна докласти максимум зусиль та прискорити створення незалежних українських філій Facebook та YouTube», – зазначено у петиції.