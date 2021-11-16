Нельзя ни взрослым, ни детям: почему врач Комаровский так критикует мясо?

В современном мире все больше людей становятся вегетарианцами. В большинстве своем люди отказываются от потребления мяса, ведь таким образом заботятся о природе и хотят сохранить жизнь животным. Но есть и такие, кто отказывается от мяса исключительно с оздоровительной целью.





Большинство наших бабушек и даже мам могут быть очень удивлены тем фактом, ведь с детства все привыкли, что мясо это полезно, питательно, этот источник белка и без мяса рацион точно не будет здоров. Оказывается, все не совсем так.

Еще нужно знать, от какого мяса будет польза, а от какого только вред. Врач Комаровский поднял эту тему в своем блоге и внес определенную ясность в “мясные споры”.

С осторожностью нужно есть красное мясо

Мясо действительно нужно есть, но в определенном количестве. Для взрослого человека врачи рекомендуют есть примерно 100 граммов в день. В мясе есть витамины группы В, цинк и железо. В мясе есть кровь, а это эритроциты и как следствие гемоглобин. Однако настоящую пользу принесет только нежирное мясо.

Если вы любите мясо, в котором есть так называемая прослойка из жира, то будьте готовы, что ваш организм будет обогащаться не полезными витаминами и компонентами, а вредным холестерином. А это уже лишний вес, проблемы с сердцем и сосудами и артериальным давлением.

Заменяйте красное мясо рыбой и мясом птицы

Тем, кто действительно заботится о своем здоровье и хочет сформировать у ребенка полезные пищевые привычки, Комаровский рекомендует добавлять в рацион больше рыбы. Больше мяса птицы и меньше жирного красного мяса. Причем мясо птицы лучше есть без шкурок. При таком подходе, самочувствие и здоровье однозначно улучшатся.