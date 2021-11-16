Не можна ні дорослим, ні дітям: чому лікар Комаровський так критикує м’ясо?

У сучасному світі все більше людей стають вегетаріанцями. Здебільшого люди відмовляються від споживання м’яса, адже таким чином дбають про природу і хочуть зберегти життя тваринам. Але є й такі, хто відмовляється від м’яса, виключно з оздоровчою метою.





Більшість наших бабусь і навіть мам можуть бути дуже здивовані тим фактом, адже змалку всі звикли, що м’ясо це корисно, поживно, це джерело білка і без м’яса раціон точно не буде здоровим. Виявляється все не зовсім так. Ще треба знати, від якого м’яса буде користь, а від якого сама шкода. Лікар Комаровський підняв цю тему у своєму блозі, та вніс певну ясність у “м’ясні суперечки”.

З осторогою треба їсти червоне м’ясо

М’ясо і справді треба їсти, але у певній кількості. Для дорослої людини, лікарі рекомендують їсти приблизно 100 грамів на день. У м’ясі є вітаміни групи В, цинк та залізо. В м’ясі є кров, а це еритроцити і як наслідок гемоглобін. Однак, справжню користь принесе лише нежирне м’ясо.

Якщо ви полюбляєте м’ясо, у якому є так званий прошарок з жиру, то будьте готовими, що ваш організм збагачуватиметься не корисними вітамінами та компонентами, а шкідливим холестерином. А це вже зайва вага, проблеми з серцем та судинами і артеріальним тиском.

Замінюйте червоне м’ясо рибою та м’ясом птиці

Тим, хто дійсно дбає про своє здоров’я, та хоче сформувати у дитини корисні харчові звички, Комаровський рекомендує додавати в раціон більше риби. Більше м’яса птиці та менше жирного червоного м’яса. Причому м’ясо птиці краще їсти без шкурок. При такому підході, самопочуття та здоров’я однозначно покращаться.