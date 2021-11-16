Новини

Не можна ні дорослим, ні дітям: чому лікар Комаровський так критикує м’ясо?

16.11.2021
1 хвилина на прочитання

У сучасному світі все більше людей стають вегетаріанцями. Здебільшого люди відмовляються від споживання м’яса, адже таким чином дбають про природу і хочуть зберегти життя тваринам. Але є й такі, хто відмовляється від мяса, виключно з оздоровчою метою.


Більшість наших бабусь і навіть мам можуть бути дуже здивовані тим фактом, адже змалку всі звикли, що м’ясо це корисно, поживно, це джерело білка і без м’яса раціон точно не буде здоровим. Виявляється все не зовсім так. Ще треба знати, від якого м’яса буде користь, а від якого сама шкода. Лікар Комаровський підняв цю тему у своєму блозі, та вніс певну ясність у “мясні суперечки”.

Новини по темі

З осторогою треба їсти червоне м’ясо

мясо

М’ясо і справді треба їсти, але у певній кількості. Для дорослої людини, лікарі рекомендують їсти приблизно 100 грамів на день. У м’ясі є вітаміни групи В, цинк та залізо. В м’ясі є кров, а це еритроцити і як наслідок гемоглобін. Однак, справжню користь принесе лише нежирне м’ясо.

Якщо ви полюбляєте м’ясо, у якому є так званий прошарок з жиру, то будьте готовими, що ваш організм збагачуватиметься не корисними вітамінами та компонентами, а шкідливим холестерином. А це вже зайва вага, проблеми з серцем та судинами і артеріальним тиском.

Замінюйте червоне м’ясо рибою та м’ясом птиці

Тим, хто дійсно дбає про своє здоров’я, та хоче сформувати у дитини корисні харчові звички, Комаровський рекомендує додавати в раціон більше риби. Більше м’яса птиці та менше жирного червоного м’яса. Причому м’ясо птиці краще їсти без шкурок. При такому підході, самопочуття та здоров’я однозначно покращаться.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


16.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Психологические приемы продавцов о которых нужно знать: как нами манипулируют в магазинах

16.11.2021

Черный чай полезен для гипертоников – к такому выводу пришли австралийские ученые

16.11.2021

Для украинцев будут по-новому насчитывать штрафы: 4 законопроекта уже на рассмотрении в Верховной Раде

16.11.2021

Чорний чай корисний для гіпертоніків – до такого висновку прийшли австралійські вчені

16.11.2021
Back to top button