Психологічні прийоми продавців про які треба знати: як нами маніпулюють в магазинах

Як часто йдучи в магазин за одним продуктом ми повертаємося з цілою корзиною інших? Як часто плануючи витратити певну суму ми витрачаємо набагато більше? Все це звісно ж через надмірне споживання, і кожна людина сама має контролювати, що та в якій кількості вона купуватиме.





Але інколи ми просто стаємо жертвами психологічних прийомів, так званого нейромаркетингу, коли продавці шляхом певних маніпуляцій буквально змушують нас купити більше ніж ми планували, або ж обрати дорожчі товари.

Нейромаркетинг включає ряд психологічних прийомів

Психологічний тиск на покупців не здійснюється напряму. Звісно ж, ніхто не бігатиме за вами по магазину і не вимагатиме, щоб ви купили ту чи іншу річ. Все набагато простіше і витонченіше.

Найчастіше спрацьовують наступні маніпуляції:

Викладка товару. Зверніть увагу, що дешевший товар завжди знаходиться на самих нижніх полицях, а на рівні очей, завжди найдорожчі продукти. Так чинять з товаром який хочуть швидше продати. Людина підсвідомо тягнеться до тих продуктів, які розміщені на рівні рук або очей. Кольорові акценти. Кольорові цінники, полиці, етикетки, акційні пропозиції — все це гарно приваблює увагу покупців. Особливо ефективно цей метод діє в магазинах косметики або дитячих іграшок. Звукові тригери. Приємна музика, яка лунає з магазину, або ж надзвичайно привабливий аромат — все це манить клієнта зайти всередину, а там вже, як кажуть “спритність рук і ніякого шахрайства”. Акції та розпродажі. 2+1, знижки у %, розпродажі — все це чудово підвищує продажі і спустошує наші гаманці.

Кожен сам вирішує, чи варто вестися на ці маніпуляції, чи краще втриматися. Однак попередженим бути не завадить.