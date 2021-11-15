Softnews

Названо сім додатків, які потрібно терміново видалити зі смартфона

15.11.2021
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У каталозі програм Google Play виявлено шкідливі програми, що містять троянську програму Joker, яка здатна без відома користувача оформлювати дорогі платні підписки.


Як пише Express із посиланням на експерта “Лабораторії Касперського” Тетяну Шишкову, Joker розроблено так, що його надзвичайно складно виявити системам безпеки Google Play.

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В результаті діяльності троянського додатка користувачі можуть щомісяця втрачати десятки тисяч гривень, доки не скасують підписку, яку вони не оформляли.

Загалом у списку перераховано сім додатків – вони вже видалені з каталогу, проте могли залишитись на смартфонах. Загалом їх завантажили десятки тисяч людей.

  1. Now QRcode Scan
  2. EmojiOne Keyboard
  3. Battery Charging Animations Battery Wallpaper
  4. Dazzling Keyboard
  5. Volume Booster Louder Sound Equalizer
  6. Super Hero-Effect
  7. Classic Emoji Keyboard

 

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15.11.2021
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