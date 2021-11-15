Вскоре существенно подорожают несколько базовых продуктов

Раз за разом в Украине продолжают дорожать продукты питания. То выросли цены на гречку, то на лук. С нового года планируют существенно поднять цену на хлеб, да и вообще на многое другое. Но уже сейчас украинцам следует готовиться, что средний чек в магазине станет выше.





Дело в том, что минимум на 15% вырастет цена на куриные яйца. А как мы знаем, яйца – это базовый продукт, который регулярно покупает почти каждый украинец. С чем это связано? И будет ли расти цена на них еще больше?

На цену влияет уменьшение предложения

Пока что десяток яиц в Украине стоит примерно 30-32 гривны, но уже к концу ноября эта сумма вырастет до 38 гривен, а к Новому году и вовсе до 40 грн. Это обусловлено тем, что банально не сезон. Предложения все меньше, ведь куры с приходом холодов несутся гораздо хуже. Как результат и цена становится дороже. Такая тенденция будет наблюдаться минимум до конца января, а уже потом цена снова начнет немного уменьшаться.

В ближайшее время подорожают и другие продукты

Уже совсем скоро прогнозируют подорожание картофеля и растительного масла. Несмотря на то, что урожай довольно неплохой и цена подсолнечника в целом была доступна, конечный продукт стоит гораздо дороже, чем это могло бы быть. В среднем за литровую бутылку масла хотят 60 грн, а в канун рождественских праздников цена вырастет еще на 4-6%.

Также должен существенно подорожать лук. Сейчас цена одного килограмма колеблется в пределах 10-12 грн, и уже совсем скоро она поднимется сначала на 20%, потом на 50%, а зимой будет стоить минимум вдвое, а то и втрое дороже.

Кроме того, подорожает хлеб, масло, молочные продукты и другие овощи. Украинцев утешают, что вместе с ценами будет расти и зарплата. Следовательно, уже в декабре минималка вырастет на 500 гривен, а минимальная пенсия на 156 грн.