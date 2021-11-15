Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

Зрозуміло, всі мріють про те, щоб на Новий рік та Різдво погода була по-справжньому «новорічною» – сніжною, але ясною. Чи збудуться ці мрії в цьому році? Якою буде погода в Україні на новий 2022 рік? Синоптики уточнили свої старі прогнози.





Новорічна погода

Згідно з новими прогнозами, аж до Нового року снігу на території нашої країни не буде. Проте, наприкінці грудня — тридцятого та тридцять першого числа — очікується похолодання, і сніг таки випаде.

Щодо грудня, то на початку першого місяця зими температура триматиметься на рівні п’яти градусів тепла. До кінця грудня вона почне знижуватись. У другій половині двадцятих чисел буде сухо, на Новий рік очікується мокрий або звичайний сніг.

Проте після Нового року стовпчики термометрів опустяться до мінус десяти градусів. На Різдво очікуються прохолодні дні, з температурою на більшій частині території нашої країни до мінус п’ятнадцяти. Уся зима буде досить довгою, але температури будуть нестійкими. Лютий очікується досить теплим, теплішим, ніж у 2020 році.

У східних та північно-східних областях нашої країни перший сніг випаде вже з другої половини листопада. Температура вночі опуститься до мінус одного – мінус двох градусів. Вдень у всіх областях, за винятком південних, вона коливатиметься в районі нуля. Сніг очікується на території Харківської, Луганської, Донецької та Полтавської областей. На решті території країни буде сухо. Швидкість вітру — сім-дванадцять метрів за секунду, вітер північно-східний.

Експерти нагадують, що за такої погоди бажано одягатися тепліше і не забувати про шапки та шарфи. Зрештою, через те, що в Україні поширюється COVID-19, звичайна застуда нікуди не поділася, і навряд чи ви хочете пролежати тиждень із температурою, кашлем та болем у горлі.