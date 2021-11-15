У 2022 році українські сім’ї зможуть отримати по 100 000 грн. допомоги: що для цього потрібно?

В Україні дуже великий відсоток безробітних. Також величезний відсоток тих, хто регулярно їздить заробляти гроші закордон. Відкривати власний бізнес можливість є не у всіх – банально немає стартового капіталу. А працювати за мінімальну зарплату багатьом не охота. І от, Уряд вирішив трішки змінити цю ситуацію.





Вже обговорюється повернення відомої програми, яка існувала колись і знову стартуватиме у 2022 році. Програма називається “Рука допомоги” та зорієнтована на малозабезпечені сім’ї. В рамках програми кожен зможе отримати 100 000 гривень на розвиток власної справи. Умов всього декілька.

Про програму вже повідомили у Міністерстві соціальної політики

Уряд вирішив запровадити таку ініціативу, щоб дати людям шанс спробувати свої сили, та підтримати їх фінансово. Також, є надія, що програма дозволить трішки скоротити потік еміграції, а ще спровокує створення нових робочих місць.

Умов всього декілька:

Гроші мають йти виключно за призначенням. На обладнання, матеріали, тощо.

Розрахунок має бути безготівковим, щоб потім можна було легко перевірити, чи доцільно була витрачена сума.

Через три роки гроші потрібно буде вернути державі, але не у повному обсязі. Вирахують податки.

Якщо ж, підприємцю вдасться створити успішну справу і працевлаштувати двох людей, то гроші державі повертати не потрібно зовсім.

Чи матиме така програма популярність поки не прогнозують. Ймовірно, що матиме, адже однозначно багатьох зупиняє саме фінансове питання, при тому що бізнес-ідея присутня.



Є надія на сільськогосподарську сферу: аграріїв, фермерів, які можливо скористаються допомогою та створять невеличке виробництво, чи почнуть вирощувати різноманітні овочі на продаж. Зрештою, чи вдала це ідея, чи ні — побачимо вже у наступному році.