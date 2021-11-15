Незабаром суттєво подорожчають декілька базових продуктів

Раз за разом в Україні продовжують дорожчати продукти харчування. То зросли ціни на гречку, то на цибулю. З нового року планують суттєво підняти ціну на хліб, та й загалом на багато чого іншого. Але й вже зараз українцям слід готуватися, що середній чек в магазині стане вищим.





Річ у тім, що мінімум на 15% зросте ціна на курячі яйця. А як ми знаємо, яйця це базовий продукт, котрий регулярно купує майже кожен українець. З чим це зв’язано? Та чи ростиме ціна на них ще більше?

На ціну впливає зменшення пропозиції

Наразі десяток яєць в Україні коштує приблизно 30-32 гривні, але вже до кінця листопада ця сума зросте до 38 гривень, а до Нового року й зовсім до 40 грн. Це зумовлено з тим, що банально не сезон. Пропозиції все менше, адже кури з приходом холодів несуться набагато гірше. Як результат й ціна стає дорожчою. Така тенденція спостерігатиметься мінімум до кінця січня, а вже потім ціна знову почне трішки зменшуватися.

Найближчим часом подорожчають й інші продукти

Вже зовсім скоро прогнозують подорожчання картоплі та олії. Попри те, що врожай досить непоганий і ціна соняшника загалом була доступною, кінцевий продукт коштує набагато дорожче ніж це могло б бути. В середньому за літрову пляшку олії хочуть 60 грн., а напередодні різдвяних свят ціна виросте ще на 4-6%.

Також, має суттєво здорожчати цибуля. Зараз ціна одного кілограма коливається в межах 10-12 грн. і вже зовсім скоро вона підніметься спочатку на 20%, потім на 50%, а взимку коштуватиме мінімум вдвічі, а то й втричі дорожче.

Крім цього, подорожчає хліб, масло, молочні продукти та овочі. Українців втішають тим, що разом з цінами ростиме й зарплата. Відтак вже у грудні мінімалка зросте на 500 гривень, а мінімальна пенсія на 156 грн.