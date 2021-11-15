Астрологи назвали пари знаків Зодіаку, які ніколи не зможуть ужитися

Астрологи назвали три пари знаків Зодіаку, які є максимально несумісними між собою. Вони навряд чи зможуть навіть просто спілкуватися один з одним без зайвих конфліктів, не кажучи вже про дружні чи, тим більше, любовні стосунки. Їхні енергетики та специфічні риси характеру надто конфліктуватимуть.





Ці пари ніколи не зійдуться

Попри усталену думку, протилежності зовсім не притягуються, люди — не магніти. Притягуються люди, які мають спільні погляди, цілі, смаки та звички, але існують певні відмінності, які дозволяють їм доповнювати та врівноважувати один одного. З погляду астрології найневдалішими поєднаннями є протилежні за стихіями. У свою чергу, серед них можна виділити три найбільш невдалі.

Максимально несумісні Леви та Раки. Леви — екстраверти, егоцентрики, яскраві та харизматичні особистості, яким подобається перебувати в центрі уваги. Раки більш емпатичні, задумливі, схильні до усамітнення, у відносинах їм не потрібен ніхто, окрім їхнього партнера. Партнер-Рак постійно ревнуватиме партнера-Лева до його оточення. Лев здаватиметься йому поверхневим, а він Леву — нудним. Складно буде домовитися і про спільне проведення часу: Лев віддає перевагу масовим розвагам, а Раки їх не люблять. Зрештою партнери з таким різним світоглядом просто розсваряться.

Пара Козеріг-Близнюки не менш проблематична. У ній Козероги, які звикли постійно йти напролом, відчуватимуть, що тягнуть на собі своїх непостійних та поступливих партнерів. Близнюкам, у свою чергу, Козероги здаватимуться надто впертими, негнучкими, нездатними до компромісів.

Нарешті, ще однією невдалою парою вважаються Діва та Водолій. Діви — найвідповідальніші та найсерйозніші серед усіх знаків Зодіаку. Водолії ж звикли ставитись до життя легко і з гумором. Подібно до ситуації з Левом і Раком, Діви здаватимуться Водоліям нудними, а Водолії Дівам — надто легковажними.