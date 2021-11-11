Як отримувати і пенсію та зарплату одночасно: українцям розповіли деякі юридичні тонкощі

В Україні більш як 11 мільйонів пенсіонерів. З них більш як 2 мільйони працюючі. Це не дивно, адже по-перше, дехто набуває потрібного стажу ще до настання пенсійного віку. Таким чином людина може виходити на пенсію за вислугою років, але з певних причин не хоче цього робити. А дехто навіть досягнувши 60 чи 65, вирішує продовжувати працювати, особливо якщо це дозволяє здоров’я та роботодавець.





Та на жаль, не завжди працюючі пенсіонери сильно збагачуються. Далеко не всім дозволяють отримувати одночасно і пенсію і зарплату. Якщо ви хочете вийти на пенсію за вислугою років, то мусите відмовитися від роботи. Якщо ж обираєте працювати далі, то мусите відмовитися від пенсійних виплат. Але можна вчинити по-іншому і отримувати й те і інше.

Пенсію за вислугу років можуть отримувати окремі категорії професій

Подібна пенсія можлива лише для ряду професій. Зазвичай це працівники бюджетної сфери: освіта, культура, медицина, деякі категорії артистів театру, та інші. Пропрацювавши певну кількість часу, працівники мають право вийти на пенсію, адже вважається, що вони з віком втрачають професійну працездатність.

Звісно, кожен має право відмовитися і продовжувати працювати далі, отримуючи стандартну зарплату. Але є й інший варіант, для тих, хто хоче отримувати і пенсію і заробітну плату.

Потрібно працевлаштуватися на вакансію, яка не входить у перелік тих, що мають право виходити на пенсію за вислугою років. Для прикладу, якщо мова про старшу медсестру чи лікаря, то влаштувавшись на посаду реєстратора, або молодшої медсестри, вони можуть отримувати і пенсію і зарплату.

Список професій, які можуть отримувати пенсію за вислугою років є у рішенні Кабміну від 04.11.1993 № 909.