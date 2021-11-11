Стало известно когда ждать первого снега: “переобувайте” авто немедленно

На дворе ноябрь – последний месяц осени, а это значит, что изо дня в день могут выпасть зимние осадки. Снег в ноябре – это когда-то было довольно частым явлением. Еще с десяток лет назад, в это время земля покрывалась довольно толстым слоем снега, который уже не таял до весны.





В последние годы подобного не наблюдается. Если снег и выпадет, то не надолго и уже через несколько часов превращается в болото. Но предупрежденным все равно нужно быть. Возможно, кто-то еще не “переобул” собственного железного коня. Возможно, кто-то еще не позаботился о зимней одежде. Так вот, пора утепляться, ведь снежок уже совсем рядом.

Первый снег выпадет уже 15 ноября

Синоптики уверяют, что уже 15 ноября в понедельник некоторые регионы столкнутся с мокрым снегом. Речь идет о восточных и северных областях. Там дневная температура воздуха опустится ниже нуля. Однако уже через несколько дней нагрянет незначительное потепление, так что снежный покров не задержится на долго.

На всей территории страны пока погода не изменится. Солнце, ночные заморозки, сухая безветренная погода – такой сценарий большинство регионов будет наблюдать еще до конца месяца.

В частности, теплее всего будет в Южных областях. Там температура воздуха будет плюсовой даже ночью +3, +5 градусов. На остальной территории ночные заморозки будут достигать даже до -7.

Тем временем к СТО формируются безумные очереди

Журналисты нескольких центральных телеканалов выяснили, наблюдается ли сейчас аншлаг на СТО. Сотрудники говорят, что пока сильного наплыва нет, но уже ведется предварительная запись, и через несколько дней поменять колеса будет очень проблематично. Все водители приедут, как всегда одновременно. Поэтому, если вы еще не “переобулись” позаботьтесь об этом сейчас, без лишней суеты.