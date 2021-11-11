Стало відомо коли чекати першого снігу: “перевзувайте” авто негайно

На дворі листопад — останній місяць осені, а це означає, що з дня на день можуть випасти зимові опади. Сніг у листопаді — це колись було доволі частим явищем. Ще з десяток років тому, в цей час земля покривалась доволі товстим шаром снігу, який вже не розтавав до весни.





Останніми роками подібного не спостерігається. Якщо сніг і випаде, то не надовго і вже через кілька годин перетворюється у болото. Але попередженим все одно потрібно бути. Можливо хтось ще не “перевзув” власного залізного коня. Можливо хтось ще не подбав про зимовий одяг. Так от, пора утеплятися, адже сніжок вже зовсім поряд.

Перший сніг випаде вже 15-го листопада

Синоптики запевняють, що вже 15-го листопада, у понеділок деякі регіони стикнуться із мокрим снігом. Мова про східні та північні області. Там денна температура повітря опуститься нижче нуля. Проте вже через кілька днів нагряне незначне потепління, тож сніговий покрив не затримається надовго. На всій іншій території країни поки погода не зміниться. Сонце, нічні заморозки, суха безвітряна погода — такий сценарій більшість регіонів спостерігатимуть ще до кінця місяця.

Зокрема, найтепліше буде у Південних областях. Там температура повітря буде плюсовою навіть вночі, +3, +5 градусів. На решті території, нічні заморозки сягатимуть навіть до -7.

Тим часом до СТО формуються шалені черги

Журналісти декількох центральних телеканалів з’ясували чи спостерігається зараз аншлаг на СТО. Працівники говорять, що поки сильного напливу немає, але вже ведеться попередній запис, і через кілька днів поміняти колеса буде дуже проблематично. Всі водії ринуться, як завжди одночасно. Тож, якщо ви ще не “перевзулись” подбайте про це зараз, без зайвої метушні.