Стало відомо скільки українці відпочиватимуть в період новорічно-різдвяних свят

Вже зовсім скоро перший місяць зими, а разом з ним прийде й приємне очікування святкових днів та вихідних. В Україні свята починаються ще 25-го грудня, коли у світі святкують Католицьке Різдво.





У школярів та студентів у цей період і зовсім починаються затяжні зимові канікули. Дехто відпочиває й на День Святого Миколая, а в декого навпаки, робочі дні навіть на Новий рік.

Для більшості, Новий Рік і Різдво це все ж таки вихідні дні на державному рівні. То скільки ж відпочиватимуть українці цього року і чи прийдеться згодом відробляти цей відпочинок?

Відпочивати будемо багато

Кілька вихідних днів чекає на українців вже у грудні 2021. Оскільки, Католицьке Різдво припадає на суботу, то відпочивати всі будуть ще й у понеділок, 27-го грудня. Ну а 24-го грудня всіх чекає скорочений день. Тобто, це майже 4 святкових дні. Ідентична ситуація спостерігатиметься й з Новим роком. Він припадає на суботу, тож вихідний перенесеться на понеділок.

31-го числа буде скорочений день, а 1, 2 і 3-го вихідні. І знову ж, майже чотири вихідні чекає одразу 6, 7, 8 і 9-го січня. 7-го числа Різдво Христове святкують православні, і цей день припадає на п’ятницю, а значить четвер, 6-го січня (Святвечір), буде скороченим робочим днем.

Святкові дні можливо не прийдеться більше відробляти

Міністерство культури подало ініціативу, щоб святкові дні, які припадають на вихідний день не потрібно було відробляти. Якщо законопроект підтримають, то не доведеться відробляти такі вихідні, як Міжнародний жіночий день, День захисників та захисниць та інші.