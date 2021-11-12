Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в период новогодне-рождественских праздников

Уже совсем скоро первый месяц зимы, а вместе с ним придет и приятное ожидание праздничных и выходных дней. В Украине праздники начинаются еще 25 декабря, когда в мире празднуют Католическое Рождество.





У школьников и студентов в этот период совсем начинаются затяжные зимние каникулы. Кое-кто отдыхает и на День Святого Николая, а у некоторых наоборот, рабочие дни даже на Новый год. Но для большинства Новый Год и Рождество это все же выходные дни на государственном уровне.

Так сколько будут отдыхать украинцы в этом году и придется ли со временем отрабатывать этот отдых?

Отдыхать будем много

Несколько выходных дней ждет украинцев уже в декабре 2021. Так, как Католическое Рождество приходится на субботу, отдыхать все будут еще и в понедельник, 27 декабря. Ну а 24 декабря всех ждет сокращенный день. То есть это почти 4 праздничных дня. Идентичная ситуация будет наблюдаться и с Новым годом. Он приходится на субботу, так что выходной перенесется на понедельник. 31 числа будет сокращенный день, а 1, 2 и 3-го выходные.

И опять же, почти четыре выходных ждет сразу 6,7,8, и 9 января. 7-го числа Рождество Христово празднуют православные, и этот день выпадает на пятницу, а значит четверг, 6-го января (Святвечер), будет сокращенным рабочим днем.

Праздничные дни возможно не придется больше отрабатывать

Министерство культуры подало инициативу, чтобы праздничные дни, которые приходятся на выходной день, не нужно было отрабатывать. Если законопроект поддержат, то не придется отрабатывать такие выходные как Международный женский день, День защитников и защитниц и другие.