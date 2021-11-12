Стало відомо, де в нашій країні можна скористатися мережами 5G

У нашій країні було запущено мережу 5G — щоправда, поки що лише на території одного технопарку. Зазначимо, що ця мережа вдесятеро швидша, ніж мережа четвертого покоління, якою українці користуються вже зараз, і дозволяє закласти основи для максимальної діджиталізації підприємств.





Інноваційний майданчик для всіх

Нещодавно на території UNIT.City було відкрито 5G Lab — перший на території нашої країни технологічний майданчик, де демонструється робота мереж п’ятого покоління. Відвідувачам запропонують протестувати різні інноваційні рішення, пристрої та послуги, які вже надаються в країнах, де були введені мережі п’ятого покоління.

Також їм розкажуть про кейси успішного запровадження 5G у різних країнах першого світу, де інноваційні мережі були запущені вже дуже давно.

Переваги використання технологій п’ятого покоління також нададуть українські фірми GlobalLogic і Sensorama. Перша надала свої напрацювання мереж між речами, включаючи автомобілі, дрони, промислові верстати. Мережа п’ятого покоління дозволяє підключати до таких мереж набагато більше таких абонентів, ніж раніше. Також подібні технології дозволять боротися з аваріями на дорогах та іншими можливими проблемами, а також удосконалити керування машинами на основі штучного інтелекту.

Компанія Sensorama продемонструвала нову розробку, яка отримала назву Remote XR. Вона опрацьовує графіку на віртуальних серверах, після чого передає її на пристрої користувачів віртуальної реальності в реальному часі, дозволяючи створити практично повноцінну віртуальну реальність.

Крім вищезгаданих розробок, на території лабораторії можна вивчити інформацію про характеристики, сфери та переваги використання мереж п’ятого покоління, вивчити еволюцію інформаційних технологій у всьому світі.

Лабораторія доступна для відвідування за попереднім записом усім бажаючим, працює вона з вівторка по суботу з одинадцятої ранку до сьомої вечора. У лабораторії перебуватиме адміністратор, який надаватиме інформацію про технологічний майданчик, а також про умови роботи на ньому.